Канада договорилась о поставках Германии до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с нового завода на западном побережье.

Германия согласилась закупать до 1 млн тонн СПГ в год в рамках проекта Ksi Lisims LNG в Британской Колумбии, сообщает Bloomberg. Этот объем энергии равен месячной потребности Нью-Йорка в электричестве.

Ожидается, что министр энергетики Канады Тим Ходжсон официально объявит о сделке в среду.

Проект Ksi Lisims LNG оценивается в 10 млрд канадских долларов (7,2 млрд долларов США) и поддерживается компаниями Western LNG, Rockies LNG Partners и индейским народом нисгаа. Окончательное инвестиционное решение еще не принято, но проект уже получил одобрение регуляторов. Инвесторы планируют построить завод мощностью 12 млн тонн СПГ в год.

Покупателем выступит компания SEFE, бывшее подразделение ПАО «Газпром», национализированное правительством Германии. Министр энергетики Канады Тим Ходжсон отметил, что европейские страны ищут надежных поставщиков газа для замены потоков из России и Ближнего Востока.

«Некоторые суда пойдут через Панаму, некоторые пойдут в обход, некоторые они просто перепродадут», – заявил Ходжсон о вариантах доставки.

Европейские государства стремятся избежать чрезмерной зависимости от американского газа из-за торговой напряженности и желания диверсифицировать поставки.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби подчеркнул, что сделка демонстрирует возможности сотрудничества и роль региона в развитии экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Европейский союз запретил закупки российского сжиженного природного газа на спотовом рынке.

Зимой канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок топлива.

В прошлом году власти ФРГ нашли юридическую возможность для выхода компании SEFE из долгосрочного контракта с предприятием «Ямал СПГ».