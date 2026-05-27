Мировым ценам на газ предрекли резкий взлет в ближайшие месяцы

Летом мировой газовый рынок столкнется с серьезным испытанием — синоптики прогнозируют аномальную жару. Так, мировые цены на газ могут повыситься на 30–50%, передают «Известия».

Согласно расчетам Meteo Balkans, в Центральной, Южной и Восточной Европе температура надолго превысит климатические нормы, а в отдельных районах поднимется выше 40 градусов. В Азии тоже ожидается пекло. Bloomberg отмечает, что в Японии среднестатистическая температура может оказаться на полтора градуса выше обычной, в Южной Корее и на большей части Китая — на 0,5–1 градус. Основная причина роста энергопотребления — кондиционеры. Их массовое включение создаст пиковую нагрузку на сети, объясняют эксперты.

Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов напоминает, что предложение на мировом рынке уже сократилось примерно на десятую часть из-за ближневосточного конфликта. Летом спрос традиционно выше, чем весной, и дефицит может обостриться.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева обращает внимание на еще один фактор: из-за жары мелеют реки и водохранилища, а значит, падает выработка ГЭС. Нагрузка перекладывается на газовую генерацию. Если Ближний Восток не восстановит поставки, конкуренция за топливо усилится, и к концу лета цены могут подскочить на треть-половину.

Фролов проводит параллель с летом 2021 года — тогда сложились предпосылки для рекордного роста цен в 2021–2022 годах. Сейчас европейские газовые котировки вернулись на уровень конца августа 2021-го. По его словам, энергетический кризис только начинается.