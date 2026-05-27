Доставлявший нефть из РФ танкер Voyager снова направился в Японию

Танкер Voyager, который ранее доставил японским компаниям Taiyo Oil и Idemitsu Kosan партию российской нефти с Сахалина, снова направляется в Японию - в порт Киирэ, где расположена нефтяная база одной из крупнейших японских нефтяных компаний ENEOS. Это следует из данных сервисов наблюдения за местоположением судов, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

В начале мая две японских компании - Taiyo Oil и Idemitsu Kosan - сообщили ТАСС о покупке партии российской нефти с Сахалина. Япония после 2022 года отказалась от импорта нефти из РФ, однако японские компании по запросу властей иногда покупают небольшие партии с проекта "Сахалин-2", увязанные с поставками СПГ. При этом и в Taiyo Oil, и в Idemitsu Kosan, комментируя ТАСС покупку нефти, заявили, что это решение было принято в рамках диверсификации источников поставок нефти. Объемы и подробности контракта они не раскрыли.

В настоящее время ТАСС не получил ответа на запрос от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также компании ENEOS.

В Киирэ находится крупнейшая в Японии база хранения нефти, имеющая 57 резервуаров общим объемом 7,35 млн килолитров (порядка 46 млн баррелей). База в Киирэ также выполняет транзитную функцию: нефть с больших танкеров, доставляющих нефть из-за рубежа, перекачивается на танкеры меньшего водоизмещения и далее доставляется на нефтеперерабатывающие предприятия по всей Японии. Сюда танкер прибудет, как следует из данных мониторинговых сервисов, рано утром 31 мая по местному времени.

Поиск альтернатив Ближнему Востоку

Япония в последние годы более чем на 90% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, причем большая их часть проходила через Ормузский пролив. В Токио заявляли о поиске альтернативных источников поставок, однако Россию среди возможных поставщиков не называли. При этом среди возможных альтернативных поставщиков Россию упоминал президент Японской топливной ассоциации Сюнъити Кито. Он возглавляет японскую компанию Idemitsu Kosan, закупившую в мае партию российской нефти с Сахалина.

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС ранее заявил, что Япония в рамках "коллективного курса" стран G7 приняла решение отказаться от российских нефти и газа и лишь раз-два в год приобретает небольшой объем нефти с проекта "Сахалин-2", откуда получает порядка 9% всего импортируемого СПГ. Он отметил, что Токио не обращался с запросом о возобновлении поставок нефти, и добавил, что в случае подготовки такого запроса японской стороне будет необходимо отменить санкции, в первую очередь потолок цен на российскую нефть.

Мнения о необходимости возобновления закупок российской нефти придерживаются в Японии отдельные политики и некоторые представители экспертного сообщества. В частности, об этом заявляет депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. Старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ в беседе с корреспондентом ТАСС заявлял, что Японии на фоне обострения ситуации вокруг Ирана необходимо восстанавливать и развивать отношения с другими поставщиками нефти, включая РФ.