«Пузырь» ИИ, новое вторжение и «коллапс»: что происходит с экономикой США

Западные СМИ отмечают, что экономика США при Дональде Трампе перестала быть предметом зависти. Инфляция и цены на бензин растут, малый бизнес банкротится. Верховный суд признал незаконными пошлины на 130 миллиардов долларов. В ноябре — промежуточные выборы, и Трампу придется отвечать за обещания. Сотрудник ИМЭМО РАН Максим Черкашин объяснил kp.ru, что происходит.

«Пузырь» ИИ поднял активы Big Tech — 10% богатейших домохозяйств США в выигрыше. Остальным это принесло рост цен на электричество и увольнения. Если убрать технологические компании из S&P 500, рост котировок за два года исчезнет. «Пузырь» ИИ может не лопаться долго — компании вкладывают свои триллионы, подчеркнул собеседник.

Импортеры понесли основной ущерб от пошлин, заплатив их из собственной прибыли, и теперь добиваются возврата средств. Торговый конфликт с Китаем заморожен до выборов в Конгресс. США, по мнению эксперта, будут оказывать давление на Европу, так как у Евросоюза нет эффективных рычагов ответа. Касаясь гипотетического «нового вторжения», Черкашин отметил, что даже военная операция на Кубе не повлияет на настроения избирателей — бензин продолжит дорожать.

По оценке Черкашина, говорить о «коллапсе» американской экономики оснований нет — она продолжает расти, развиваются технологии. Однако избиратели недовольны, так как обещанного снижения цен не произошло. Это может стоить республиканцам контроля над одной из палат Конгресса. Главная угроза перед выборами — кризис вокруг Ормузского пролива. Если цены на нефть взлетят, любые планы окажутся под ударом, говорится в материале.

По итогам 2025 года в экономике США создано 584 тысячи рабочих мест — значительно меньше, чем в каждый из годов президентства Джо Байдена. Годовая инфляция составила 2,7% при целевом ориентире ФРС в 2%. С января по апрель 2026 года средняя стоимость бензина марки Regular выросла на 40%, достигнув 1,09 доллара за литр.