Мишустин потребовал от главы Соцфонда отчитываться "не цифрами, а делами"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым потребовал отчитываться о проделанной работе "не цифрами, а делами".

В ходе встречи Чирков рассказал о проекте по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов СВО. Он назвал этот проект успешным, так как 93% ребят оценили его позитивно.

"Сергей Александрович, здесь есть еще такой момент. 7% тех, кто негативно оценил, - вот нужно специально выяснить, понять, что было не так, почему, и помочь проделать соответствующую работу над ошибками. Это очень важно для того, чтобы не цифрами отчитываться, а делами. И чтобы это почувствовали наши защитники", - сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что участникам СВО должна оказываться соответствующая необходимая помощь - от предоставления технических средств реабилитации и санаторного лечения до пенсионных льгот и гарантий.