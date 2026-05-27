Гонконг стал центром по размещению трансграничного капитала

Гонконг стал крупнейшим в мире центром трансграничного управления капиталом, оттеснив на второе место Швейцарию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на консалтинговую компанию Boston Consulting Group (BCG).

По данным экспертов, объем офшорных активов в специальном административном районе КНР достиг $2,95 трлн. В Швейцарии аналогичный показатель составил $2,94 трлн. Согласно прогнозу BCG, благодаря более быстрому росту азиатских финансовых институтов, состояний в регионе, к концу десятилетия разрыв в объемах активов между Гонконгом и Швейцарией увеличится до $600 млрд.

Превращение Гонконга в подобный трансграничный центр отражает, по данным издания, более широкие изменения в глобальных потоках богатства: клиенты стремятся распределить активы по нескольким юрисдикциям, чтобы застраховаться от геополитической напряженности, санкционных рисков и политической нестабильности.

Представитель швейцарской независимой управляющей компании Baseline Wealth Management Майкл Пеллман Роуленд назвал это "совершенно новым явлением". Состоятельные клиенты, переводящие деньги за границу, традиционно руководствовались налоговым планированием или корпоративным структурированием, но после пандемии коронавируса они все чаще стремятся "к юрисдикционной диверсификации" - распределению активов по странам для защиты от рисков, уточнил специалист.

По словам партнера BCG Майкла Калиха, диверсификация способствовала укреплению доминирования крупнейших в мире "центров учета" - узловых пунктов, где банки управляют и обеспечивают сохранность офшорных активов для международных клиентов. Сейчас Гонконг и Сингапур составляют основу одной сети в Азии, а Швейцария, ОАЭ и США образуют конкурирующую ось на Западе, отметил эксперт.