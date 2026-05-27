Кризис усугубляется: как и почему начала исчезать промышленность ЕС

Сигналы глобального экономического кризиса усиливаются. Главный очаг — Европа, где производственный спад нарастает год от года. Снижение инвестиций в основной капитал началось задолго до конфликта в Иране, но текущий энергокризис может многократно его усугубить, пишут «Известия».

По данным Ernst & Young, после слабого роста в 2022 году (+1%) число новых инвестпроектов в Европе падает третий год подряд: -4% в 2023-м, -5% в 2024-м, -7% в 2025-м. Германия — в падении восьмой год подряд. В 2025 году количество проектов в ФРГ рухнуло до 547 — минимума за 17 лет (-10% к прошлому году, -34% к 2022-му). Во Франции проектов стало 852 (против 1259 в 2022-м). Великобритания зафиксировала 730 проектов (-14%).

Как отмечается, инвесторы уходят из реального сектора: производство медоборудования (-28%), химия (-19%), автопром (-11%). Рост — только в ИИ (+96%) и ВПК (+84%). Общие капиталовложения в модернизацию в ЕС упали на 1,9% в 2024 году.

Подчеркивается, что BASF зафиксировал убытки по линиям аммиака и полимеров в Германии. При цене газа €55–60 за МВт·ч конкурировать с американскими заводами (€12–15) невозможно, отмечают эксперты. BASF законсервировал еще две линии и перенаправил €4 млрд на расширение комплекса в Луизиане.

ThyssenKrupp зафиксировал падение выплавки стали в Германии на 18% в апреле, списал активы на €2,5 млрд и переходит на импорт слябов. Volkswagen отмечает рост «энергетического налога» на 25–30% на каждое произведенное в Европе шасси и строит заводы в Канаде и США.

Наиболее драматична ситуация в химии — базовом секторе для всей промышленности. За год закрылись две из десяти компаний кластера. По данным Cefic, за четыре года число закрытых предприятий выросло в шесть раз. Потеряна десятая часть мощностей ЕС, ликвидировано около 20 тысяч рабочих мест. Капитальные инвестиции в европейский химпром рухнули с €7,6 млрд в 2022 году до €1,5 млрд в 2025-м. Mitsubishi свернула строительство комплекса в Роттердаме.