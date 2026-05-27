Россия резко нарастила выручку от продажи агропродукции за рубеж

Суммарная выручка российских сельхозпроизводителей от продажи агропродукции за рубеж увеличилась почти на четверть с начала года .Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

Динамика в этом году оказалась лучше, чем в начале прошлого, отметил заместитель главы правительства. Растет не только выручка, но и объемы поставок, пояснил он.

«В физическом весе показатели также растут, причем достаточно заметно», — резюмировал Патрушев.

В этом сельхозсезоне, добавил он, отечественные компании отправят на экспорт 60 миллионов тонн зерновых. Эту планку Патрушев назвал достойной. Потребности на внутреннем рынке также будут обеспечены, заключил вице-премьер.

По предварительной оценке министра сельского хозяйства Оксаны Лут, по итогам этого сезона в России сборы зерна вырастут на 11 процентов и достигнут 144,6 миллиона тонн. Говорить об угрозе продовольственной безопасности страны не приходится, констатировала она. Собранные объемы зерна позволят удовлетворить потребности не только внешнего, но и внутреннего рынка, заключила министр.