Льготные поставки газа для Армении обеспечиваются за счет России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта льгота является помощью России Армении. Говоря о возможном расторжении существующих договоренностей, Песков отметил, что подобные решения лежат в плоскости бизнес-решений. За разъяснениями он рекомендовал обращаться напрямую к поставщику газа.

25 мая Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз.

Согласно письму, которое глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев направил армянскому министерству территориального управления и инфраструктур, Россия, в частности, может приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа в республику. Отмечается, что в случае продолжения евроинтеграции Армения может лишиться льгот на природный газ, нефтепродукты и необработанные алмазы из России.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно предупреждал Армению о невозможности одновременного членства в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).