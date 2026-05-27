В Германии заявили о находящейся на дне экономике страны

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что экономика ФРГ находится на дне.

"Экономика на дне: рост всего 0,3%, каждое четвертое предприятие планирует сокращать штат. Германия проедает свои ресурсы и нуждается в немедленных структурных реформах, предупреждает Торгово-промышленная палата ФРГ", - написала Вайдель в X.

Ранее Торгово-промышленная палата ФРГ на фоне конфликта вокруг Ирана и существующих в Германии внутренних проблем скорректировала в сторону понижения экономический прогноз на 2026 год. Теперь эксперты полагают, что ВВП страны вырастет лишь на 0,3% вместо прогнозировавшегося ранее 1%. Как отмечали в палате, в начале лета настроения германских компаний ухудшились по всем направлениям. В ходе опроса, отражающего настроения примерно 23 тыс. компаний, предприятия оценили текущее состояние своего бизнеса так же негативно, как во время пандемии ковида.

Таким образом, Торгово-промышленная палата ФРГ настроена еще более пессимистично, чем правительство. Месяц назад кабмин Германии снизил свой экономический прогноз вдвое и теперь ожидает рост ВВП на 0,5% в 2026 году. В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа.