Перспективы роста немецкой экономики, оптимизм по поводу которых стал просматриваться в начале года, вновь оказались смутными на фоне ситуации с ценами на нефть и прочее сырье, подскочившими из-за иранского конфликта. Об этом со ссылкой на доклад Совета экономических экспертов Германии пишет Bild.

Согласно представленным в материале оценкам, прогнозируемый рост крупнейшей экономики Европы в 2026 году, который ранее составлял 0,9 процента, а по некоторым данным и 1,1-1,5 процента, теперь устремился в направлении нулевых отметок, достигнув 0,5 процента. При этом в 2027-м показатель, как ожидается, окажется на уровне 0,8 процента.

Эксперты предупреждают, что более дорогие бензин и отопление снижают прочие расходы домохозяйств. Инфляцию в текущем году специалисты оценивают в три процента. При этом, по словам экономистов, «все может быть еще хуже», если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится. В первом квартале экономика Германии выросла по данным Минэкономики страны всего на 0,3 процента.

В то время как значительного экономического роста в ФРГ, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, вновь не ожидается, а безработица растет до многолетних максимумов, Берлин вошел в мировой топ-4 по военным расходам, которые в 2026 году превысят 4 процента ВВП.