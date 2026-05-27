Конфликт на Ближнем Востоке «оживил» экспорт угля из РФ

Данные Центра ценовых индексов зафиксировали возобновление роста отгрузок российского угля за рубеж. За первые четыре месяца года объем экспорта прибавил 4,5% по сравнению с тем же периодом 2025-го, причем основной вклад внес апрель, когда поставки резко увеличились, пишут «Ведомости».

Причина — ближневосточный конфликт. Из-за боевых действий сократился экспорт сжиженного газа из региона, мировые цены на газ пошли вверх, и покупатели стали активнее переключаться на уголь как на альтернативу. В итоге поставки из России в Южную Корею выросли почти вдвое, в Японию — в 1,8 раза, а на Тайвань — на 44%.

Ранее «Известия» сообщили, что блокировка Ормузского пролива и разрушение газовой инфраструктуры в Персидском заливе весной 2026 года заставили страны пересмотреть энергетическую стратегию.

Столкнувшись с дефицитом топлива, особенно природного газа, мировые экономики начали экстренно наращивать использование каменного угля — самого доступного и надежного резерва. Котировки угля с конца февраля подскочили более чем на 30%, превысив $130 за тонну, а многие государства приостановили или отменили программы по закрытию угольных ТЭЦ.