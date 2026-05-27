Конфликт на Ближнем Востоке «оживил» экспорт угля из РФ

Лера Букина

Данные Центра ценовых индексов зафиксировали возобновление роста отгрузок российского угля за рубеж. За первые четыре месяца года объем экспорта прибавил 4,5% по сравнению с тем же периодом 2025-го, причем основной вклад внес апрель, когда поставки резко увеличились, пишут «Ведомости».

Причина — ближневосточный конфликт. Из-за боевых действий сократился экспорт сжиженного газа из региона, мировые цены на газ пошли вверх, и покупатели стали активнее переключаться на уголь как на альтернативу. В итоге поставки из России в Южную Корею выросли почти вдвое, в Японию — в 1,8 раза, а на Тайвань — на 44%.

Ранее «Известия» сообщили, что блокировка Ормузского пролива и разрушение газовой инфраструктуры в Персидском заливе весной 2026 года заставили страны пересмотреть энергетическую стратегию.

Столкнувшись с дефицитом топлива, особенно природного газа, мировые экономики начали экстренно наращивать использование каменного угля — самого доступного и надежного резерва. Котировки угля с конца февраля подскочили более чем на 30%, превысив $130 за тонну, а многие государства приостановили или отменили программы по закрытию угольных ТЭЦ.