Россия поставила Еревану газовый ультиматум

Российская сторона уведомила руководство Армении о готовности пересмотреть ключевые энергетические договоренности. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва не намерена сохранять льготные условия сотрудничества в случае интеграции республики в Европейский союз.

Как сообщила Захарова агентству РИА Новости, 27 мая российское посольство в Ереване передало профильному министерству Армении официальное письмо от главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева. В документе зафиксировано предупреждение о возможных последствиях сближения с Брюсселем.

Москва заявила, что если процесс вступления в ЕС продолжится, Россия будет вынуждена приостановить или полностью денонсировать соглашение от 2 декабря 2013 года. Этот договор регулирует поставки в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

На текущий момент в Ереване сохраняется неоднозначная риторика относительно перспектив сотрудничества с Россией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призывал граждан не опасаться роста стоимости энергоносителей, утверждая, что страна вскоре станет «перекрестком мира» с многомиллиардными доходами.

Президент России Владимир Путин 9 мая подчеркнул необходимость для Еревана окончательно определиться с вектором развития, допустив при этом возможность «мягкого развода». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что действия армянского руководства направлены на одновременное получение выгод от ЕАЭС и вступление в европейские структуры.