Российский фондовый рынок вернулся на уровень ноября

В ходе торгов в среду, 27 мая, индекс Мосбиржи опускался до 2562 пунктов, что стало минимумом с 19 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:30 он скорректировался до 2577 пунктов, что все равно примерно на 50 пунктов ниже, чем было в начале недели. С начала года российский фондовый рынок потерял около семи процентов, хотя в марте поднимался выше 2900 пунктов.

Инвестиционный аналитик Wealth iQ Александр Алексеевский в комментарии Forbes указал, что главным фактором, влияющим на настроения участников торгов, остается геополитика.

Жесткие заявления МИД России по поводу новых ударов по Киеву утянули рынок вниз, поскольку развеяли и без того слабые надежды на завершение конфликта в обозримом будущем. По мнению эксперта, никакие позитивные новости, в том числе хорошие данные по инфляции и возможности для снижения ставки, не могут перекрыть этот фон.

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров назвал настроения на рынке «удручающими». В свою очередь, инвестбанкир Евгений Коган описал происходящее на рынке как «апатия от беспросветности».

Отдельно на текущий результат влияние оказывает падение акций банка ВТБ, накануне объявившего о планах допэмиссии в объеме до 49 процентов обыкновенных акций, что соответствует примерно 6,29 миллиарда бумаг. Со вчерашнего дня они подешевели на 10 процентов.