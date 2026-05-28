Объявлена культурная программа ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году с 3 по 6 июня. Но еще раньше, с 30 мая, стартует его фестиваль культуры "Петербургские сезоны", который объединит десятки событий - от концертов и театральных премьер до выставок, экскурсий и городских фестивалей. Какой будет Культурная программа ПМЭФ-2026?

Спектакли, концерты, выставки, культурно-исторические экскурсии, встречи с деятелями искусства России и других стран, мастер-классы - мероприятия охватят ключевые культурные площадки Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Будет даже ралли

Фестиваль начнется 30 мая с ретро-ралли "Ленинград" в культурном квартале "Брусницын". Гостей ждут выставка классических автомобилей, показ моды петербургских дизайнеров, музыкальная программа и торжественный старт экипажей на винтажных автомобилях на фоне Финского залива.

А участникам и гостям Петербургского международного экономического форума сразу удастся увидеть Северную Столицу как современный культурный центр, где бережно сохраняются исторические традиции. А одновременно и реализуются новые творческие проекты.

Выставки

Уже с первых дней на ПСЭФ стартует масштабная музейная и выставочная программа.

Среди главных проектов - выставка "Русский императив" в Центральном выставочном зале "Манеж", посвященная военной истории России и художественного образа национальной идентичности. А в Театральном музее и Шереметьевском дворце можно увидеть, соответственно, выставки "Балет. Земные боги" и "В мастерской театрального художника".

Театры

Намечен показ лучших постановок ведущих петербургских театров. Это Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Театр музыкальной комедии, Академический театр комедии имени Н.П. Акимова, проекты Центра современной хореографии "Каннон Данс". Участников и гостей ПМЭФ-2026 ждут рейтинговые драматические спектакли, музыкальные постановки, балет и современные хореографические премьеры.

А одним из главных событий программы станет показ оперы "Тамерлан" на сцене Мариинского театра. Он намечен на 4 июня. Эта международная постановка, которую уже видели в Ташкенте и Дубае, объединила музыку Георга Фридриха Генделя с национальными музыкальными элементами культуры Узбекистана. Причем, в этом спектакле участвует более 160 артистов - почти рекорд для мировых сцен.

Экскурсии

Участники ПМЭФ смогут посетить Старую Ладогу - один из древнейших центров русской государственности, где предусмотрены экскурсии по Ладожской крепости, Варяжской улице и древним монастырям. Запланирована и поездка в Кронштадт, где в музейно-историческом парке "Остров фортов" пройдет музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта".

Очень интересными обещают быть и экскурсии с погружением в эпоху Петра I. Да и в другой части Ленинградской области будет познавательно и торжественно - так отметят 260-летие Гатчинского дворца.

Как в Питере без Пушкина?

Особое место в программе фестиваля займут события, приуроченные к Пушкинскому дню России. Ведь в жизни поэта многое связано с Северной Столицей. Поэтому в дни ПМЭФ здесь, конечно, пройдут спектакли, концерты и культурные мероприятия, связанные с наследием Александра Сергеевича Пушкина.

Музыка

Кульминацией культурной программы станет большой концерт на Дворцовой площади 5 июня. Он объединяет разные жанры искусств: оперу, эстраду, рок, фольклор и другие. А выступают здесь обычно российские звезды (как правило, из Санкт-Петербурга) и зарубежные.

В прошлом году на Дворцовой площади, например, спел знаменитый итальянец Аль Бано. Список артистов обычно держится в тайне почти до последнего дня. И звезд всегда приезжает немало.

Екатерина Иванова, заместитель директора по творческим и культурным инициативам, руководитель дирекции творческих проектов: