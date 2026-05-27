Озвучен базовый сценарий по ценам на золото

Аналитики инвестиционной компании «Цифра брокер» считают, что возврат цен на золото в диапазон 3800–4000 долларов за тройскую унцию остается базовым сценарием, передает profinance.ru.

Драгметалл продолжает двигаться в нисходящем тренде, а текущие отскоки носят краткосрочный характер, говорится в обзоре.

При этом глубокого падения котировок эксперты не ждут. Структурный спрос сохраняется за счет двух факторов: центробанки продолжают перераспределять резервы в пользу золота, а в глобальные ETF-фонды идет приток капитала от инвесторов, которые сохраняют долгосрочный интерес к защитным активам. В то же время среднесрочный потенциал роста, по мнению аналитиков, ограничен.

Жесткая позиция ФРС и Европейского центробанка заставляет инвесторов пересматривать ожидания по снижению ставок. На этом фоне рост доходности американских гособлигаций становится серьезным сдерживающим фактором.

Движение цен к отметке 6000 долларов за унцию в текущих условиях маловероятно, подчеркивают эксперты. Их базовый прогноз — стабилизация и возврат в диапазон 3800–4000 долларов.