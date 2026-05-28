Турция резко сократила закупки российской нефти

Согласно актуальным рыночным данным, в мае наблюдается существенное падение объемов закупки российского сырья турецкими нефтеперерабатывающими предприятиями. Статистика агентств LSEG и Kpler указывает на сокращение поставок на 15% относительно апрельских значений.

Ожидается, что среднесуточный объем импорта зафиксируется на отметке 161 тысяча баррелей, что является минимальным уровнем за последние двенадцать месяцев.

Эксперты отрасли выделяют несколько факторов, повлиявших на текущую динамику. Ключевой причиной стал рост стоимости сорта Urals, цена которого приблизилась к 100 долларам за баррель, что сделало его менее привлекательным для Анкары по сравнению с предыдущими периодами крупных дисконтов.

Параллельно с этим на российский ресурс вырос спрос в Азии, особенно со стороны индийских потребителей, что перераспределило экспортные потоки. Для восполнения дефицита Турция переориентировалась на увеличение закупок смеси CPC Blend из Казахстана.

Несмотря на текущее снижение, турецкий рынок сохраняет статус одного из крупнейших мировых потребителей энергетических ресурсов из России, хотя общие показатели экспорта российских нефтепродуктов демонстрируют плавное снижение в последние месяцы.