Представители Mitsubishi и Canon могли быть в делегации Японии в РФ

Японская делегация, посетившая РФ 26–27 мая, обсуждала защиту своих бизнес-интересов, заявили РИА Новости в минэкономики азиатской страны. Источник в ведомстве подчеркнула, что об отдельных энергетических проектах, в том числе "Сахалине-1" и "Сахалине-2", речь не шла.

Японские компании вели дискуссии о своей деятельности в России, например об ослаблении ограничений на переводы средств. На некоторых встречах присутствовали представители японского бизнеса. Агентство выяснило, что среди примерно 10 компаний были Mitsubishi, Canon и Японский банк международного сотрудничества.

В минэкономики не уточнили, кто представлял РФ на переговорах. По словам источника агентства, стороны обменялись мнениями "о тенденциях российской экономики и промышленности и об обстановке вокруг японских компаний в России".

В Кремле по этому поводу заявили, что контакты были на уровне правительств. А представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ведомство не получало запросов Японии о встрече для возобновления диалога.