Пашинян: Армения будет получать газ, участвуя в его транзите

Скоро через Армению пройдет газопровод в рамках проекта маршрута транспортного коридора президента США, что позволит стране получать газ в обмен на транзит, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с избирателями. Его цитирует News.am.

"Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. У нас есть железная дорога с Запада на Восток, ранее открылась железная дорога Ахалкалаки - Карс, а до этого открылась железная дорога через территорию Азербайджана", - заявил политик.

Он добавил, что пока у республики есть возможность быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по стандартам Европы - она будет идти по этому пути.

"Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор", - сказал премьер-министр.

До этого в МИД РФ сообщили, что Россия может лишить Армению льгот на поставки газа и нефтепродуктов, если страна вступит в Евросоюз. Письмо об этом уже официально направили в Ереван. Пашинян же заявил, что республика не боится подорожания сырья, ведь у нее скоро "будет гораздо больше денег". ~ЕАЭС~ - международная организация, существующая с 2015 года. Ее деятельность сконцентрирована на экономическом сотрудничестве членов союза. Сейчас в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они используют единый таможенный тариф, а товары между странами-участницами перемещаются свободно, без декларирования и госконтроля.