Россия серьезно нарастила выпуск сжиженного газа

Россия продолжает наращивать выпуск сжиженного природного газа (СПГ), пишут «Ведомости». По данным Росстата, опубликованным 27 мая, производство топлива в январе–апреле 2026 года увеличилось на 10% в годовом выражении, достигнув 12,5 миллиона тонн.

В апреле показатель составил 3 миллиона тонн, что также на 10% выше прошлогоднего уровня, хотя и на 9% уступает мартовским 3,3 миллиона тонн.

Драйвером роста послужили сразу несколько факторов. Ключевую роль сыграли начавшиеся отгрузки с проекта «Арктик СПГ – 2», а также увеличение поставок в страны Евросоюза (ЕС) на фоне низкой заполненности европейских подземных хранилищ.

Кроме того, положительная динамика фиксируется с начала года. В январе выпуск вырос на 8% (до 3,3 миллиона тонн), в феврале — на 6% (до 2,9 миллиона тонн).