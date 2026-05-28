Поиск работника с дипломом обошелся в копейку бизнесу в России

Поиск работника с дипломом обошёлся в копейку бизнесу в России
Поиск сотрудников с профессиональными навыками обходится российским компаниям вдвое дороже найма низкоквалифицированного персонала. Информация об этом следует из аналитического доклада, на который ссылаются «Ведомости».
Средняя стоимость привлечения одного квалифицированного работника по стране составляет 14 817 рублей. При этом наём сотрудника без специальной подготовки — лишь 7 263 рубля.
Цифры существенно разнятся по регионам. В 45 субъектах затраты на поиск компетентных кадров оказались ниже общероссийского уровня. Дешевле всего квалифицированные работники обходятся предпринимателям в Чечне, Кабардино-Балкарии и Забайкальском крае.
В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость найма и вовсе в 2,3 раза ниже средней по стране, составляя 6 504 рубля. При этом в четырёх регионах расходы превысили 35 000 рублей.