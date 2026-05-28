Россия и Казахстан обсуждают проект нового газопровода в Китай

Москва и Астана обсуждают возможность запуска газопровода через территорию Казахстана в Китай. Об этом заявил журналистам казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов, его цитирует ТАСС.

Предполагается, что новый газопровод будет иметь пропускную способность 35 млрд кубометров газа.

«Мы начали обсуждать так называемую «Силу Сибири – 2», хотя у нее рабочее название, наверное, другое...<…> …Республика Казахстан, естественно, изъявляет желание, чтобы транзит прошел по нашей территории, для этого мы готовы предоставить все условия и все гарантии, плюс еще дополнительное потребление на территории Республики Казахстан», — отметил Аккенженов.

По его словам, для Астаны этот трубопровод важен тем, что благодаря ему появится возможность обеспечить северные и восточные территории республики газом.

В октябре прошлого года «Газпром» и власти Казахстана заключили меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода Стороны отметили, что нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Астаны в природном газе. Также представители заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в РФ.

До этого власти Казахстана потребовали, чтобы западные нефтегазовые компании Eni и Shell передали госкомпании контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении.