Удар по рынку: введут ли в РФ запрет на экспорт дизтоплива и авиакеросина

Российское правительство обсуждает возможность запрета на экспорт дизельного и авиационного топлива, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в отрасли. Вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака, но финального решения пока нет.

Новак подчеркнул, что приоритет — бесперебойное обеспечение внутреннего рынка. Как отмечается, из-за ситуации на Ближнем Востоке спрос на российские нефтепродукты за рубежом резко вырос. Ясность по запрету может появиться на следующей неделе, после того как Минэнерго сформирует позицию.

С 1 апреля в России действует полный запрет на экспорт бензина до 31 июля, а также эмбарго на поставки дизтоплива для непроизводителей. В правительстве объясняли это необходимостью сохранить стабильность на фоне роста мировых цен.

Сейчас по стране фиксируются локальные перебои с топливом. В Подмосковье залить полный бак удается не везде, в Твери на некоторых АЗС отсутствует АИ-95, в Великом Новгороде отпускают не более 20 литров.

Аналитики расходятся в оценках. Одни считают запрет на дизель маловероятным — его производство в России вдвое превышает внутреннее потребление. Другие допускают ограничения на экспорт авиакеросина: здесь профицит минимален, а на мировом рынке риски дефицита высоки, отмечают эксперты.

По данным Росстата, за неделю с 18 по 25 мая бензин в стране подорожал на 23 копейки (до 67,53 рубля за литр), дизель — на 36 копеек (до 78,82 рубля). Рост цен зафиксирован в 65 регионах. ФАС уже направила нефтяникам письмо с рекомендацией соблюдать ответственное ценообразование и напомнила о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства.