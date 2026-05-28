Любимова, Гергиев, Кук и Сигал примут участие в панельной дискуссии на ПМЭФ

Панельная дискуссия, посвященная вопросам международного культурного сотрудничества России и США, состоится в четверг, 4 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В мероприятии примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук, американский актер, специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного исторического наследия Стивен Сигал, генеральный директор Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев и другие, сообщил ТАСС участник дискуссии, американский продюсер Стивен Мао.

"В четверг, 4 июня, состоится культурная панельная дискуссия. Это будет одно из крупнейших публичных мероприятий форума. Я думаю, что зал будет полон, и мест может не хватить даже тем, кто включен в список приглашенных. Поэтому всем участникам следует прибыть заранее, чтобы занять свои места", - сказал он.

Как отметил Мао, мероприятие организовано Американской торговой палатой в России (AmCham Russia) в сотрудничестве с Росконгрессом, посольством США в Москве и Министерством иностранных дел РФ.

По словам Мао, модератором дискуссии выступит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Как уточнил продюсер, мероприятие пройдет с 11:00 до 12:15 по московскому времени и будет называться "Россия-США: культурный диалог" (англ. "Russia-USA: A Cultural Dialogue").

С российской стороны в дискуссии примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель попечительского совета "Сколтеха" и глава совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг. Кроме того, ожидается участие председателя Союза театральных деятелей РФ, народного артиста России Владимира Машкова, генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и архитектора Антона Гликина.

"С американской стороны на мероприятии будут присутствовать председатель Комиссии по изобразительным искусствам США Родни Мимс Кук, американский актер Стивен Сигал и я", - заключил Мао.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.