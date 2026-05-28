Президент Танзании выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

"Это президент Танзании, госпожа Хасан. А что касается представителей бизнеса, экономического блока, я знаю, что очень много", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии африканских делегаций в форуме.

На уточняющий вопрос относительно выступления президента Танзании на пленарном заседании ПМЭФ, Башкин сказал: "Да, [выступит] на пленарке. Они предполагают, что это будет так".

Директор департамента подчеркнул, что в ПМЭФ точно примут участие крупные делегации из африканских стран.

"Приходят сообщения о том, что большие делегации туда направляются. Африка будет очень хорошо представлена на ПМЭФ", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.