В России замедлилось промышленное производство

Рост промышленного производства в России в апреле составил 1,9%, замедлившись после 2,3% в марте. Об этом сообщил Росстат, передает «Интерфакс».

По оценке ведомства, в прошлом месяце промышленность с исключением сезонного и календарного факторов выросла на 0,3% после роста на 0,2% в марте, также на 0,3% в феврале и нулевой динамики в январе.

Рост в обрабатывающих отраслях составил 3,1% в годовом выражении после роста на 3,0% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3,0% в январе.

В добывающем секторе произошло снижение на 0,4% после роста на 1,0% в марте, роста на 0,9% в феврале и роста на 0,5% в январе.

Сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха выросла на 0,9% после увеличения на 0,1% в марте.

Всего за январь-апрель промпроизводство выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Данные по промышленности оказались лучше ожиданий опрошенных «Интерфаксом» экономистов. Их прогноз предусматривал рост промпроизводства в апреле на 1,5%.

2 мая Росстат сообщал, что объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний в январе 2026 года приблизился к 8,2 трлн рублей.