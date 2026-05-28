Европа начнет закупать газ по завышенным ценам

Даже если война в Персидском заливе немедленно прекратится, европейским странам не удастся избежать закупок газа по завышенным ценам как минимум в течение шести месяцев, считают аналитики, опрошенные «Известиями».

Главная причина — серьезные повреждения инфраторуктуры СПГ, которые невозможно устранить быстро. С начала конфликта рыночные цены на газ в Европе взлетели более чем на 50%, с 350–400 до 600 долларов за тысячу кубометров. Основной удар пришелся на Катар — один из крупнейших мировых производителей СПГ. На комплексе QatarEnergy выведено из строя не менее 17% экспорта. Прямой ущерб оценивается в 20–25 миллиардов долларов.

Для ремонта двух поврежденных линий требуются крупногабаритные турбины. Их выпускают всего три завода в мире, очередь на поставку расписана на два-четыре года. Восстановление займет минимум три-пять лет, считают эксперты. При этом новые мощности Катара, которые должны были войти в строй в ближайшие годы, также откладываются.

На ситуацию накладывается состояние европейских газовых хранилищ: по данным Equinor, они заполнены лишь на 35% — почти вдвое ниже среднего за пять лет. К зиме ЕС нужно накопить не менее 90%, но в условиях жесткой конкуренции с Азией за свободные партии СПГ сделать это будет крайне сложно.

Быстро заместить выпавший катарский газ никто не сможет. США работают почти на пределе, большинство поставок связано долгосрочными контрактами, отмечают специалисты. Австралия ориентирована на Азию, и логистика делает ее газ для Европы экономически невыгодной.

В ближайшие полгода цены могут вырасти еще на 20–30%, прогнозирует эксперт Ольга Гогаладзе. Сергей Кауфман из «Финама» связывает дальнейшую динамику с переговорами США и Ирана.

При разблокировке Ормузского пролива за 1–2 месяца газ может подешеветь до 450–500 долларов. Новая эскалация способна подтолкнуть его к 800 долларам. Возврата к довоенным уровням эксперт не ждет даже при быстром завершении конфликта.