Россия и Казахстан готовятся увеличить транзит нефти в Китай

Казахстан обсуждает с Россией увеличение транзита российской нефти в Китай через территорию республики, соглашение почти готово и его рассчитывают подписать в ходе визита президента РФ Владимира Путина в республику. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что транзит российской нефти через Казахстан в КНР планируют увеличить на 2,5 млн тонн.

По словам Аккенженова, в настоящее время технико-экономическое обоснование для для роста транзита нефти пока отсутствует.

«...требуются дополнительные расчеты, требуется строительство дополнительных перекачивающих станций <./..../>и расширение трубопровода. Как только мы подпишем базовые документы — мы уже приступим (к строительству — прим.ред.)», — отметил казахстанский министр.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита Путина в Астану планируется обсуждение увеличения транзита российской нефти через Казахстан. По его словам, энергетика будет одной из ключевых тем переговоров, поскольку это сфера, где страны активно сотрудничают.