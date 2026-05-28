Власти Евросоюза пытаются скрыть дефицит авиационного топлива через "инновацию", из-за которой пассажиры вынуждены стоять в шестичасовых очередях в аэропортах.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Инновация ЕС: чтобы скрыть дефицит авиационного топлива и энергетический кризис, сократите авиаперевозки, заставив пассажиров из США, Великобритании и других стран стоять в шестичасовых очередях как при прибытии, так и при отправлении", - написал он в X, комментируя новость о том, что граждане США сталкиваются с длительными задержками в аэропортах из-за новой системы въезда и выезда ЕС.

Начавшаяся 28 февраля военная операция США и Израиля против Ирана и ответные действия Тегерана нарушили логистические цепочки из-за фактической блокировки Ормузского пролива для судоходства. В апреле глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил об угрозе глобального продовольственного кризиса в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Он отметил, что вдобавок к перебоям в производстве и поставках нефти, природного газа и топлива ощущается нехватка и других товаров из стран Персидского залива, прежде всего удобрений.