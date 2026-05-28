Путин и Токаев обсудили экономические выгоды сотрудничества

Российско-казахстанские переговоры на высшем уровне в Астане начались со встречи в узком формате.

"В экономике наши отношения развиваются весьма успешно", - оценил президент России Владимир Путин.

Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, констатировал он.

"Мы следим за тем, что происходит в этой сфере в нашем братском Казахстане, и вас поздравляем с достижениями", - также сказал Путин.

Россия - один из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, в прошлом году товарооборот превысил 28 миллиардов долларов, а в этом году - за первый квартал, по словам президента РФ, вырос еще на более чем 9%.