Цены на нефть взлетели на фоне срыва переговоров по Ормузскому проливу

Мировые цены на нефть взлетели в четверг, 28 мая, после того как США нанесли удары по иранским объектам у аэропорта Бендер-Аббас, а Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиабазу, сообщает Reuters.

Эскалация разрушила хрупкое перемирие, действовавшее с начала апреля, и вернула на рынок премию за риск, говорится в материале. Фьючерсы на Brent утром подорожали на 3,72% — до 97,8 доллара за баррель. WTI прибавила 3,73%, достигнув 91,99 доллара. Днем ранее оба эталона потеряли более 5% на ожиданиях сделки, но новые столкновения развернули тренд.

По данным американских властей, военные США сбили четыре иранских дрона и уничтожили наземный пункт управления в Бендер-Аббасе. Вашингтон назвал действия оборонительными — для защиты коммерческого судоходства. С начала войны проход судов через Ормузский пролив рухнул на 88%.

Ракетные атаки зафиксировали также в Кувейте (там расположена крупная база США) и на севере Израиля, где сработали сирены. Конфликт расширяется, втягивая новых участников.

Дональд Трамп на заседании кабмина опроверг сообщения иранского ТВ о проекте соглашения по совместному с Оманом контролю над проливом. Он заявил, что «никто не будет контролировать пролив», и пригрозил Оману жесткими мерами. Минфин США ввел санкции против созданного Ираном Управления Ормузского пролива.

Переговоры зашли в тупик. Иран требует права на обогащение урана и полной отмены блокады. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил позицию Вашингтона: «Иран никогда не получит ядерное оружие».

Дополнительное давление создает дефицит в США: коммерческие запасы нефти падают шестую неделю подряд (минус 2,8 млн баррелей). Официальный отчет EIA выйдет позже. Сочетание пустых хранилищ и провала дипломатии создает условия для дальнейшего роста цен, констатируют аналитики. Рынок больше не верит в скорое восстановление поставок через Ормузский пролив, подчеркивается в статье.