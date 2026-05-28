Японская Eneos закупила партию российской нефти

Крупнейшая нефтегазовая компания Японии приобрела сырье с проекта «Сахалин-2» для обеспечения энергетической безопасности на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Сделка состоялась по специальному запросу японского правительства, передает РИА «Новости». Танкер Voyager с грузом сахалинского сырья уже покинул порт Пригородное и направился к терминалу в порту Киирэ.

«Планируется заход на базу Eneos в Киирэ… Мы осуществили закупку российской нефти... В связи с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке министерство экономики, торговли и промышленности обратилось к нам с запросом о дополнительном альтернативном обеспечении сырой нефтью», – сообщили в корпорации.

Точные объемы текущей поставки не раскрываются, однако вместимость судна составляет около 110 тыс. тонн, что эквивалентно примерно 800 тыс. баррелей. Представители компании подчеркнули, что приобретенное топливо не подпадает под действующие экономические санкции, и они продолжат сотрудничество с профильными ведомствами.

Япония ранее минимизировала импорт из России, однако сохранила периодические закупки в рамках «Сахалина-2». В декабре 2025 года Минфин США официально разрешил морскую транспортировку нефти с этого проекта в Японию вплоть до 18 июня 2026 года.

