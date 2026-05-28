Снижение на Мосбирже и согласование меморандума США с Ираном. Обзор финансового рынка от 28 мая

Валюта

Курс китайского юаня немного просел на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга. К 19:00 мск курс китайского юаня составил 10,46 рубля, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России на 29 мая, повысился на 0,47 рубля и составил 71,37 рубля. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России на 29 мая, повысился на 0,97 рубля и составил 83,69 рубля. ЦБ РФ рассчитывает официальные курсы на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Поддержкой рублю по-прежнему выступает повышенный этой весной приток валютной выручки за экспортированную из РФ дорогую нефть в условиях нарушившего глобальные поставки сырья конфликта США с Ираном. Приходящая на российский рынок повышенная экспортная валютная выручка сейчас лишь минимально компенсируется возобновленным бюджетным правилом, по которому майские нетто-покупки Минфином РФ и Центробанком китайской валюты проводятся всего на 1,2 миллиарда рублей в день, тогда как ежедневный объем сделок биржевой парой юань — рубль расчетами «завтра» в последнее время стабильно превышает отметку 100 миллиардов рублей.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 20:30 мск находился в районе 98,9 пункта.

Акции

Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. Индекс Московской биржи опустился на 0,3% и закрылся на уровне 2583 пункта. Индекс РТС снизился на 1% и завершил торговую сессию на отметке 1140 пунктов. Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали восходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,1%, индекс S&P 500 прибавил около 0,6%, а NASDAQ-100 вырос на 0,9%.

Нефть

Цены на нефть практически не изменились вечером в четверг. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 94 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 89 долларов за баррель. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 20 апреля текущего года.

Издание Axios сообщило, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Также, по данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что «хочет подумать об этом на протяжении пары дней». По словам американских чиновников, меморандум предусматривает «неограниченный» проход по Ормузскому проливу — без пошлин и задержаний судов иранскими силами. Также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней.