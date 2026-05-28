Россия ввела новые ограничения против Армении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 30 мая текущего года вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, соответствующее решение принято в связи с «участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия».

— Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, — сказано на сайте Россельхознадзора.

22 мая глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении овощей и фруктов. Также служба с 22 мая приостановила ввоз цветов в Россию из Армении.

Кроме того, 23 мая Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию, ввезенную в Россию из Армении. По результатам проверок в черный список попали товары производителей ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян».