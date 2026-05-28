РФ и Казахстан начнут совместную работу над смягчением последствий санкций

Россия и Казахстан договорились координировать усилия для ослабления и устранения негативных последствий односторонних экономических санкций, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.

Документ под названием «Семь основ дружбы и добрососедства народов России и Казахстана» подписали президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. В тексте также говорится о намерении стран и далее совместно противодействовать влиянию ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 27 мая прибыл с государственным визитом в Казахстан. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.

Главу государства у трапа встречал казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. Политики проследовали в резиденцию Токаева, где обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной области. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.