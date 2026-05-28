Центробанки России и Казахстана заключили соглашение по поводу валют

Центробанк (ЦБ) РФ заключил соглашение с Нацбанком Казахстана о свопе в национальных валютах, дающее возможность каждой из сторон получить доступ к краткосрочной ликвидности в тенге и рублях соответственно. Об этом сообщает пресс-служба российского регулятора.

Отмечается, что открытие доступа к средставам нацелено на содействие выполнению задач обоих банков, а объем своп-линии составит 35 миллиардов рублей и 225 миллиардов тенге.

«Соглашение заключено сроком на три года. В рамках соглашения срок одной сделки может составлять не более одного года, используются рыночные процентные ставки», — уточнили в Банке России.

Валютный своп представляет собой обмен валютами с обязательством совершения в определенную дату последующего форвардного обратного обмена ими же. При этом, курс обеих частей операции согласуется сторонами при заключении сделки.