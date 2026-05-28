Путин рассказал о формировании нового уклада промышленности
Развитие технологий приводит к формированию принципиально нового уклада промышленности и изменению социальной сферы.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
"На наших глазах меняются технологии политической жизни и передачи информации. Формируется принципиально новый уклад промышленности. Преобразуются образование, здравоохранение. И в целом меняется социальная сфера. И это касается не только учета и маршрутизации больных. Нет, это касается самих способов принятия решения по борьбе с соответствующими недугами", - отметил он.