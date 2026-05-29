В России с Euroclear Bank взыскивают 27,5 млрд рублей

Судебные приставы открыли в отношении бельгийского Euroclear Bank почти 60 исполнительных производств о взыскании почти 28 млрд рублей. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, приставам поступили материалы из Арбитражного суда Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Челябинской области и Приморского края. На их основании открыты 58 исполнительных производств. В них указано, что предметом исполнения являются "иные взыскания имущественного характера", "исполнительский сбор". Также на Euroclear Bank по исполнительному производству наложен арест. Сумма взыскания составляет 27,5 млрд рублей.

15 мая 2026 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear Bank о взыскании 18,2 трлн рублей. В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода. ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ, около €180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. После решения суда Euroclear заявил, что активы ЦБ России останутся замороженными в Euroclear Bank "в соответствии с международными санкциями".

20 мая 2026 года Банк России направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об обращении решения по иску к Euroclear на 18,2 трлн рублей к немедленному исполнению.

ЦБ также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.

Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины. При этом в ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" Украине за счет заблокированных активов РФ.