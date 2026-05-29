Узбекистан представит масштабную культурную программу в рамках ПМЭФ-2026

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана (ACDF), который возглавляет Саида Мирзиеева - руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан, в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года (ПМЭФ-2026) и Фестиваля культуры "Петербургские сезоны" представит обширную культурную программу. Она объединит выставочные проекты в ведущих музеях страны и крупную оперную постановку на сцене Мариинского театра.

Одним из главных событий программы станет выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары". Это проект, который Фонд ACDF реализует совместно с Государственным Эрмитажем. Экспозиция откроется 4 июня в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа и будет доступна до 4 октября 2026 года.

Экспозиция станет "историческим мостом", перекинутым от прошлогоднего совместного проекта "Свет между мирами", который с успехом прошел в музее "Новый Иерусалим". Если та выставка знакомила зрителя с малоизвестными страницами советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, то новая обращает взгляд к более древним истокам - эпохе расцвета Бухарского эмирата.

Посетители увидят 67 музейных предметов. Основу экспозиции (58 экспонатов) составили раритеты из ведущих музейных собраний Узбекистана: Бухарского государственного музея-заповедника, Государственного музея искусств, Музея прикладного искусства и истории ремесленничества, а также Музея истории Темуридов. Еще девять предметов предоставил Государственный Эрмитаж. Общая выставочная площадь превышает 570 квадратных метров.

Проект погружает зрителя в художественную среду дворцовой культуры Центральной Азии, воспевая великолепие и изысканность восточной эстетики. В экспозиции - редкие образцы прикладного искусства, предметы быта, ювелирные украшения.

Параллельно запланирована обширная программа, которая включает издание научной брошюры, лекции, семинары, концерты традиционной музыки и мастер-классы.

Другим значимым направлением станет участие Узбекистана в выставке "Любовь земная и любовь небесная. Владимир и Константин Маковские". Выставка, приуроченная к 180-летию знаменитых русских живописцев, пройдет в Музее Фаберже со 2 июня по 13 сентября при поддержке Министерства культуры РФ.

Экспозиция объединит около 170 произведений из более чем 25 музеев России, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею. Узбекистан представлен девятью экспонатами из коллекции Государственного музея искусств. Их участие подчеркивает растущую интеграцию культурного наследия республики в крупные международные выставочные инициативы.

Ключевым событием театральной программы станет показ оперы Георга Фридриха Генделя Tamerlano, который состоится 4 июня на сцене Мариинского театра в рамках "Петербургских сезонов". Масштабная постановка режиссера Стефано Поды - это международный проект, соединяющий барочную традицию и современный художественный язык.

Спектакль уже имеет успешную историю. Впервые он был представлен в октябре 2024 года на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте, став центральным событием IV Всемирной конференции по креативной экономике. В 2026 году проект вышел на международный уровень: в январе он был представлен Dubai Opera, а в апреле концертная версия прозвучала в венском Musikverein.

Музыка Генделя звучит в новой интерпретации композитора Кирилла Рихтера. Партитура дополнена узбекскими национальными инструментами, что придает звучанию особую тембровую глубину и создает прямую отсылку к эпохе Амира Темура. Музыкальное сопровождение обеспечивает Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением дирижера Алибека Кабдурахманова.

В постановке задействован международный состав исполнителей. Главную роль Тамерлана исполняет народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов, а партию Баязета - Хуан Санчо. На сцене также выступают Заслуженный хоровой коллектив Узбекистана, группа карнай-сурнай "Узбегим" и Оркестр народных инструментов. Всего в постановке задействовано более 160 артистов, а опера исполняется на итальянском языке.

Представленные проекты являются частью последовательной государственной политики Узбекистана по продвижению национального культурного наследия на международной арене, поддержке межинституционального сотрудничества и развитию глобального культурного диалога.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана занимается сохранением, популяризацией и развитием культурного наследия, искусства и креативной экономики страны. Организация способствует формированию устойчивой культурной экосистемы, поддерживает творческие индустрии и расширяет возможности для профессионалов как на локальном, так и на международном уровне, рассматривая культуру как ключевой фактор общественного развития и межкультурного диалога.

В активе фонда - организация Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE) в Ташкенте (2024), Аральского культурного саммита в Нукусе (2025), первой Бухарской биеннале (2025), а также курирование участия Узбекистана в Expo 2025 в Осаке. ACDF реализует масштабные инфраструктурные и исследовательские проекты, включая возрождение Центра современного искусства в Ташкенте, строительство нового Национального музея Узбекистана (проект архитектора Тадао Андо), реставрацию Дворца князя Романова и инициативу "Ташкентский модернизм XX/XXI".

На сегодняшний день проекты ACDF привлекли более 3,5 миллиона посетителей в 17 странах мира.