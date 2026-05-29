Европа приблизилась к масштабной торговой войне с Китаем

Европа приближается к торговой войне с Китаем на фоне наплыва дешевых товаров, угрожающих производственному сектору континента, пишет The New York Times.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас недавно сравнила отказ от зависимости от Пекина с лечением болезни.

«Возможно, потребуется «химиотерапия», и она, скорее всего, будет болезненной», – заявила она.

Подобная риторика отражает растущую тревогу в Брюсселе. Эксперты отмечают панические настроения из-за вероятного краха европейской промышленности. В первом квартале 2026 года импорт из КНР резко вырос, а торговый дисбаланс достиг рекордных значений. В 2025 году дефицит торговли товарами составил около 418 млрд долларов.

Рост поставок связан с избыточными мощностями китайских заводов и субсидиями правительства. Американские пошлины также вынудили производителей из КНР перенаправить экспорт в Европу. В ответ европейские лидеры обсуждают введение защитных мер, включая Закон об ускорении развития промышленности, который ограничит доступ китайских компаний к субсидиям.

Пекин резко критикует эти инициативы, обещая ответные действия. В прошлом году Китай уже ограничивал экспорт редкоземельных металлов, что ударило по европейским высокотехнологичным производствам. Аналитики предупреждают, что эскалация конфликта может нанести беспрецедентный ущерб экономике Европы, однако страх потерять собственную промышленность перевешивает опасения политиков.

В конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Пекину введением жестких таможенных пошлин.

Осенью 2024 года страны Евросоюза поддержали инициативу Еврокомиссии о введении высоких сборов на китайские электромобили.