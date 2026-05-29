В Кремле высказались о расширении состава участников ЕАЭС
Все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают интерес Узбекистана к вступлению.
Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам политика, это расширение состава участников и членство Ташкента в Союзе — взаимовыгодный процесс.
На этой неделе ЕАЭС все чаще появляется в контексте российско-армянских отношений, которые с начала 2026 года претерпевают кризис. Это происходит на фоне сближения Армении с Европейским союзом (ЕС). После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с ЕС. Россия же не раз обращались к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС.