Стало известно, как уход армянских товаров скажется на российском рынке

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что уход армянских товаров не повлияет на российские рынки. Отвечая на вопрос обозревателя «Известий», он пояснил, что речь идет о нишевой продукции, а основную часть потребностей страна закрывает собственным производством.

По его словам, по этим позициям у России диверсифицированная структура поставщиков. Как уточнил Решетников, «все-таки это достаточно нишевые товары, основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства, там, где надо, по этим направлениям у нас диверсифицированная структура поставщиков».

Накануне Россельхознадзор сообщил о введении ограничений на ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники с 30 мая. Причина — участившиеся случаи нарушений: в тепличных комплексах нашли карантинные объекты.

До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот армянской минеральной воды «Джермук», алкогольной продукции и цветов.

В 2025 году Армения поставила в государства ЕАЭС продукцию на 3,2 миллиарда долларов. Основная сумма пришлась на Россию — 2,9 миллиарда. Импорт из стран союза составил 5 миллиардов долларов, из них 4,87 миллиарда — тоже из РФ. Таким образом, совокупный товарооборот Еревана с партнерами по ЕАЭС достиг 8,2 миллиарда долларов, а с остальным миром — 13,2 миллиарда. Доля союза в армянской торговле — 38,5%.