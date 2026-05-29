Ситуация с Ормузом нанесла серьезный удар по странам Персидского залива
Нынешний кризис на Ближнем Востоке стал для стран Персидского залива одним из самых суровых испытаний за последние годы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов PwC.
Проблемы с Ормузом ударили не только по торговле нефтью и газом, но и по поставкам других товаров, логистике и туризму. Хотя дорогая нефть частично компенсирует падение объемов экспорта, прогноз для региона резко ухудшен: рост ВВП составит 1,8% вместо ожидавшихся ранее 4,4% (в 2025 году было 3,9%), говорится в материале.
Динамика в регионе неравномерна. Если раньше все экономики росли, то теперь спад прогнозируется как минимум в двух. ВВП Кувейта может сократиться на 6,4% (годом ранее был рост 3,5%), Катара — на 5,7% (после +2,8%).
Наиболее уязвимы страны, чьи перспективы сильнее других завязаны на Ормузский пролив. Для Кувейта это нефть, для Катара — газ. Когда транзит перекрыли, высокая цена энергоносителей не смогла компенсировать потери. По мере заполнения хранилищ экспортерам пришлось сокращать добычу, что ударило по ВВП.
Экономика ОАЭ в 2026 году вырастет на 2,4% (после 5,8% в 2025-м), Саудовской Аравии — на 3,1% (после 4,5%). У этих стран есть альтернативные маршруты: у Саудовской Аравии — трубопровод East–West к Красному морю, у ОАЭ — Хабшан–Фуджейра к Оманскому заливу. Они не заменяют Ормуз полностью, но позволяют сохранить часть поставок. Однако, как отмечают эксперты, логистика дорожает, а сроки доставки растут.
Власти стран Залива поддерживают пострадавшие сектора — гостиничный бизнес и розничную торговлю. В Дубае на три месяца отсрочили обязательные сборы с туристов для отелей.