Курс доллара с начала года просел почти на 10%, опустившись до 70,9 рубля. Такое укрепление национальной валюты уже вызывает тревогу у экспертов, так как оно снижает доходы экспортеров и создает сложности для ряда промышленных секторов, передают «Известия».

28 мая первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский связал неожиданно сильный рубль и провальные прогнозы аналитиков с «безволием государства» в борьбе с «голландской болезнью». По его словам, экспорт пока держится на инерции. Когда компании начнут сокращать поставки из-за убыточности, восстановить экономику будет крайне сложно. Он также указал на «печальную ситуацию» во многих секторах.

«Голландская болезнь» — это когда из-за сырьевых доходов валюта крепчает, а остальные производства теряют конкурентоспособность, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Крепкий рубль выгоден импортерам и сбивает инфляцию, но больно бьет по экспортерам, промышленности и бюджету, отметил эксперт.

Однако классической «голландской болезни» в стране нет, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Промышленность не раздавлена, идет адаптация и импортозамещение.

Критику Хотимского насчет «безволия» эксперты называют излишне жесткой. Ослабить рубль административно без последствий нельзя, пояснил Чернов. Это мгновенно ударит по инфляции через подорожание импорта и по потребительским ожиданиям. Государство просто не может пойти на такой шаг, не спровоцировав новый виток роста цен, добавил эксперт.