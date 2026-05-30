Продажа бензина возобновилась в Севастополе

В Севастополе возобновлена продажа бензина АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на публикации местных жителей, которые рассказывают о ситуациях на заправках.

Как говорится в материале, топливо есть на многих точках города и подвоз бензина продолжается. Информация о возобновлении продаж вызвала ажиотаж и возникновение очередей.

«Простояли больше часа на «Соловьях» миллион раз спросили у сотрудников, хватит ли бензина на 10 машин без талонов. В итоге пятая машина, <…> не заправили», — написала в чате местная жительница Наталья.

Другие севастопольцы говорят, что на других заправках по городу бензин есть.

Накануне в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в ближайшее время должны поступить новые партии бензина на автозаправочные станции. Это касалось бензина марок АИ-92 и АИ-95. дизельное топливо было, но не на всех заправках.

Ранее в Крыму ограничили продажу бензина АИ-95.