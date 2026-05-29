Норвегия выступила с жестким требованием к ЕС: назревает новый скандал

Осло настаивает на отмене моратория Евросоюза на новое нефтегазовое бурение в Арктике — регионе, где сосредоточено почти две трети норвежских углеводородных запасов. Норвежские политики и лоббисты активизировали поездки в Брюссель, пытаясь повлиять на новую арктическую стратегию ЕС, которую представят до конца сентября, сообщает Bloomberg.

Норвегия не входит в Евросоюз, но остается крупнейшим поставщиком нефти и газа в Западную Европу. С норвежского континентального шельфа идет около 30% всего газа, потребляемого странами ЕС и Великобританией.

Спецпосланник ЕС по Арктике Клод Верон-Ревилль отметила, что Норвегия умеет добиваться внимания к своей позиции. С начала года Брюссель посетили уже 11 норвежских министров, которые обсуждали климат, космос, торговлю и энергетику.

Блокада Ормузского пролива дала Осло дополнительные козыри, пишут авторы. Европа сильно зависит от газа из Норвегии, поэтому идея наращивать бурение находит больше сторонников. Главным препятствием является экология: Арктика нагревается в 3-4 раза быстрее остальной планеты, и новое бурение угрожает хрупкой экосистеме, подчеркивается в статье.

ЕС ввел запрет на арктическое бурение в 2021 году в рамках климатических обязательств. При этом Европа определяет Арктику как все территории за полярным кругом. Норвегия с этим категорически не согласна.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что нет климатических причин делить нефть и газ по географической линии. Он подчеркнул, что Осло не планирует бурить в ледяных пустошах, а Арктика для Норвегии — обжитый регион с готовой инфраструктурой.

Основные проекты сосредоточены в Баренцевом море. Норвегия недавно выставила на лицензионный раунд 70 новых участков в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. Однако в WWF предупреждают, что путь от открытия месторождения до добычи в Баренцевом море занимает в среднем 18 лет. Это значит, что регион не поможет решить текущий энергокризис, говорится в материале агентства.