Япония снизила импорт нефти до минимума с 1967 года

По итогам апреля импорт нефти в Японию, являющуюся одной из крупнейших экономик мира, упали до минимального более чем за 60 лет уровня на фоне масштабных перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока из-за войны в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства экономики, торговли и промышленности азиатской страны (METI).

За второй весенний месяц поставки сырья в Японию сократились почти на 66 процентов в годовом выражении, до 850 тысяч баррелей в сутки, уточнили в ведомстве. Азиатская страна сильно зависела от импорта нефти из стран Персидского залива. Из-за перекрытия Ираном и США Ормузского пролива подавляющая часть поставок оказалась нарушена.

В итоге импорт нефти в Японию в апреле упал до минимума с августа 1967 года. Война в Иране ударила по сырьевому экспорту Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В результате поставки из обеих стран в Японию за отчетный период снизились более чем на 60 процентов. До войны в Иране эти государства были для азиатской страны ключевыми поставщиками нефти.

На фоне проблем с импортом сырья с Ближнего Востока японские покупатели временно переключились на российскую нефть. С начала войны в Иране поставщики из РФ отправили в азиатскую страну около 720 тысяч баррелей. Отправка партий осуществлялась в рамках проекта «Сахалин-2». Речь идет об углеводороде, который не был обложен западными санкциями.