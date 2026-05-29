Токаев оценил товарооборот между странами ЕАЭС в 2026 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2026 году объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза превысит 100 миллиардов долларов. Ожидается, что рост составит более 6%, передает РИА Новости.

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, Токаев отметил, что оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны. Согласно докладу МВФ, прогноз роста мировой экономики в этом году скорректирован в сторону замедления до 3%.

В заседании участвуют страны ЕАЭС — Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели — Узбекистан, Куба и Иран. Мероприятие проходит в узком и расширенном составах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 27 мая прибыл с государственным визитом в Казахстан. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.

Россия и Казахстан договорились координировать усилия для ослабления и устранения негативных последствий односторонних экономических санкций.