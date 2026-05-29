На стенде Петербурга на ПМЭФ представят проекты в сфере беспилотных технологий

Проекты в сфере беспилотных технологий представят на стенде Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом ТАСС сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"На стенде будет несколько разделов, среди которых будут инвестиционный раздел, мегапроекты, а также проекты в сфере беспилотных технологий, морской сфере, высоких технологий. Большое внимание [будет] уделено роботизации", - сказал он.

По словам Ситова, Петербург будет представлен как центр передовых технологий. Павильон и стенд города оформят в другом стиле - иначе, чем в прошлом году.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.