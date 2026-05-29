Армения ведет переговоры с Россией из-за ограничений на импорт

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении получил уведомление от российской стороны об ограничении импорта из Армении некоторой плодовоовощной продукции, глава ведомства ведет переговоры с РФ для разрешения ситуации.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь инспекционного органа Ануш Арутюнян.

"Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении получил уведомление о российских ограничениях. Глава инспекционного органа начал переговоры, поймем, в чем проблема, и по ситуации постараемся осуществить регуляции. Результаты будут опубликованы в ближайшее время", - сказала она.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что Россия планирует с 30 мая 2026 года ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перец, зелень и клубнику. 15 мая Россельхознадзор сообщил о проведении инспекции некоторых армянских предприятий, в том числе и тех, поставки с которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно, европейского происхождения. 21 мая армянская сторона сообщила, что российская делегация приступила к инспекционным проверкам, которые завершились 27 мая.